"Барыс" переиграл "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" уступил "Барысу" - 3:6. Отметим, что команда из казахстана совершила на 18 бросков по воротам меньше, чем соперник.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Барыс" (Астана) - 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы: Крикунов - 7 (бол., Левицкий, Мамашев), 5:11 - 1:0. Гренц - 2 (Рымарев, Старченко), 11:09 - 1:1. Захарчук - 4 (Кузнецов, Левицкий), 11:39 - 2:1. Доус - 6 (Даллмэн, Семенов), 17:42 - 2:2. Сан-Пьер - 1 (бол., Боченски), 21:55 - 2:3. Маркелов - 1 (Семенов, Даллмэн), 32:10 - 2:4. Даллмэн - 4 (Тривино, Панюков), 45:19 - 2:5. Бельгибаев - 1, 45:43 - 2:6. Петерссон - 9 (Мамкин), 48:48 - 3:6.

Вратари: Барулин (Шикин, 32:10) - Карлссон.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 35 (10+10+15) - 17 (6+6+5).

Судьи: Беляев, Бондарь.

27 сентября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".