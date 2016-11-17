21:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Автомобилист" прервал 15-матчевую победную серию СКА

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в гостях обыграл СКА – 2:1. Счет в первом периоде открыл нападающий питерцев Никита Гусев. Гости смогли отыграться усилиями защитника Дмитрия Мегалинского, а затем вышли вперед благодаря шайбе форварда Рока Тичара.

Отметим, что команда Олега Знарка потерпела поражение впервые за 15 матчей. В последний раз армейцы уступали 2 октября во встрече регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (4:5 ОТ).

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Гусев – 14 (бол., Шипачев, Ковальчук), 19:55 – 1:0. Мегалинский – 2, 21:50 – 1:1. Тичар – 8 (Гареев), 23:10 – 1:2.

Вратари: Шестеркин (58:34) – Устинский.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 40 (13+13+14) – 21 (7+10+4).

Судьи: Кислов, Рогачев.

17 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Гаттузо зол!

Молодцы заводчяне! Амигоса с победой! А вот твой Урал все доги катает- позор. Пусть учатся у хоккеистов.

23:16

LTZ

Вот, что значит, когда не кричишь засудили, а выходишь в хоккей играть. Вот, что значит, когда смотришь на составы и зарплату, а руки и ноги не трясутся. Вот, что значит, когда терпишь в обороне и ждешь своего шанса, а не пропустив шайбу рассыпаешься и ждешь ещё 5-7. Всё по делу, хорошая игра.

22:54

Adios Аmigos R.

Не, ну а чё? Наши клиенты. Четвёртый раз подряд дерём...)

22:44

30 лет за ЦСКА!

деньги правят миром - Че ликовать? Вся игра в плове начнётся, не раньше.

22:29

Adios Аmigos R.

Легко. На классе.

22:28

Тропическая гемангиома Мовсисяна

питерцам срочно требуется усиление из НХЛ))) благо потолок зарплат резиновый)))

22:19

Айртон

Мелочь, а приятно.))

21:58

sheitan

ЕЕЕ!!! Рекорд Авангарда из 18 матчей без поражений в "регулярке" устоял!! Авто красавы!

21:57

max112

СКА клиент Автика. Молодчаги, что скажешь.

21:54

деньги правят миром

ухахахахахахахахахахах!!!! страна ликует и пляшет!!! Авто мужики!!!! с победой!

21:50

martys

А - БАЛ - ДЕТЬ....

21:50

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