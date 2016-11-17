"Автомобилист" прервал 15-матчевую победную серию СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в гостях обыграл СКА – 2:1. Счет в первом периоде открыл нападающий питерцев Никита Гусев. Гости смогли отыграться усилиями защитника Дмитрия Мегалинского, а затем вышли вперед благодаря шайбе форварда Рока Тичара.

Отметим, что команда Олега Знарка потерпела поражение впервые за 15 матчей. В последний раз армейцы уступали 2 октября во встрече регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (4:5 ОТ).

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Гусев – 14 (бол., Шипачев, Ковальчук), 19:55 – 1:0. Мегалинский – 2, 21:50 – 1:1. Тичар – 8 (Гареев), 23:10 – 1:2.

Вратари: Шестеркин (58:34) – Устинский.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 40 (13+13+14) – 21 (7+10+4).

Судьи: Кислов, Рогачев.

17 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.