"Автомобилист" прервал 15-матчевую победную серию СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в гостях обыграл СКА – 2:1. Счет в первом периоде открыл нападающий питерцев Никита Гусев. Гости смогли отыграться усилиями защитника Дмитрия Мегалинского, а затем вышли вперед благодаря шайбе форварда Рока Тичара.
Отметим, что команда Олега Знарка потерпела поражение впервые за 15 матчей. В последний раз армейцы уступали 2 октября во встрече регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (4:5 ОТ).
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Гусев – 14 (бол., Шипачев, Ковальчук), 19:55 – 1:0. Мегалинский – 2, 21:50 – 1:1. Тичар – 8 (Гареев), 23:10 – 1:2.
Вратари: Шестеркин (58:34) – Устинский.
Штраф: 4 – 8.
Броски: 40 (13+13+14) – 21 (7+10+4).
Судьи: Кислов, Рогачев.
17 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Гаттузо зол!
Молодцы заводчяне! Амигоса с победой! А вот твой Урал все доги катает- позор. Пусть учатся у хоккеистов.
23:16
LTZ
Вот, что значит, когда не кричишь засудили, а выходишь в хоккей играть. Вот, что значит, когда смотришь на составы и зарплату, а руки и ноги не трясутся. Вот, что значит, когда терпишь в обороне и ждешь своего шанса, а не пропустив шайбу рассыпаешься и ждешь ещё 5-7. Всё по делу, хорошая игра.
22:54
Adios Аmigos R.
Не, ну а чё? Наши клиенты. Четвёртый раз подряд дерём...)
22:44
30 лет за ЦСКА!
деньги правят миром - Че ликовать? Вся игра в плове начнётся, не раньше.
22:29
Adios Аmigos R.
Легко. На классе.
22:28
Тропическая гемангиома Мовсисяна
питерцам срочно требуется усиление из НХЛ))) благо потолок зарплат резиновый)))
22:19
Айртон
Мелочь, а приятно.))
21:58
sheitan
ЕЕЕ!!! Рекорд Авангарда из 18 матчей без поражений в "регулярке" устоял!! Авто красавы!
21:57
max112
СКА клиент Автика. Молодчаги, что скажешь.
21:54
деньги правят миром
ухахахахахахахахахахах!!!! страна ликует и пляшет!!! Авто мужики!!!! с победой!
21:50
martys
А - БАЛ - ДЕТЬ....
21:50