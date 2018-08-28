"Автомобилист" победил "Нефтехимик" на Кубке Республики Башкортостан

"Автомобилист" обыграл "Нефтехимик" (2:1) в матче предсезонного турнира "Кубок Республики Башкортостан". В составе победителей отличились Евгений Чесалин и Найджел Доус. За нижнекамскую команду шайбу забросил Адам Полашек.

Кубок Республики Башкортостан

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Чесалин – 3 (Белоусов, Лямин), 12:58 – 1:0. Доус – 3 (Да Коста, Голышев), 35:26 – 2:0. Полашек – 2 (бол., Порядин, Руохомаа), 42:58 – 2:1.

Вратари: Коварж – Ежов (59:20).

Судьи: Акузовский, Парфенов.

28 августа. Уфа. "Уфа Арена".