"Автомобилист" обыграл "Торпедо", несмотря на дубль Галузина

"Торпедо" на своей площадке проиграло "Автомобилисту". Встреча завершилась со счетом 2:4. В составе нижегородцев дубль сделал Владимир Галузин. У гостей по шайбе забросили Дуайт Кинг, Илья Крикунов, Егор Миловзоров и Пьер-Александр Паренто.

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"Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Галузин - 5 (Григорьев, Паршин), 4:13 - 1:0. Кинг - 2 (Паре), 24:07 - 1:1. Крикунов - 7 (Миловзоров, Трямкин), 24:34 - 1:2. Галузин - 6 (бол., Костицын), 33:46 - 2:2. Паренто - 1, 43:58 - 2:3. Миловзоров - 6 (бол., Кучерявенко, Трямкин), 46:45 - 2:4.

Вратари: Галимов - Коварж.

Штраф: 6 - 8.Броски: 36 (15+11+10) - 30 (8+13+9).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

14 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".