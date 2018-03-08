"Автомобилист" обыграл "Магнитку" и сравнял счет в серии

"Автомобилист" на выезде обыграл магнитогорский "Металлург" в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2.

Победу екатеринбуржцам принес Франсис Паре, забросивший решающую шайбу на 55-й минуте встречи.

Следующий матч серии состоится в Екатеринбурге 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Торченюк - 1 (Чесалин, Чайковски), 18:18 - 0:1. Ли - 1 (Дронов, Осала), 28:53 - 1:1. Паре - 2 (Егоршев, Голышев), 54:48 - 1:2.

Вратари: Кошечкин (58:49) - Коварж.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 30 (11+11+8) - 33 (13+10+10).

Судьи: Гофман, Гусев.

8 марта. Магнитогорск. Стадион "Арена Металлург"

Счет в серии: 2-2 (3:2, 1:2, 3:1).