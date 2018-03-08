"Автомобилист" обыграл "Магнитку" и сравнял счет в серии

"Автомобилист" на выезде обыграл магнитогорский "Металлург" в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2.
Победу екатеринбуржцам принес Франсис Паре, забросивший решающую шайбу на 55-й минуте встречи.
Следующий матч серии состоится в Екатеринбурге 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).
КХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
Четвертый матч
"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Торченюк - 1 (Чесалин, Чайковски), 18:18 - 0:1. Ли - 1 (Дронов, Осала), 28:53 - 1:1. Паре - 2 (Егоршев, Голышев), 54:48 - 1:2.
Вратари: Кошечкин (58:49) - Коварж.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 30 (11+11+8) - 33 (13+10+10).
Судьи: Гофман, Гусев.
8 марта. Магнитогорск. Стадион "Арена Металлург"
Счет в серии: 2-2 (3:2, 1:2, 3:1).
Igrok Igorek
Неожиданно... Что там Крикунов нашим дал съесть? Вперед, "Авто"!
19:03
Был я тут
SV13 17:41 ---------------- согласен. Есть слабая надежда, что после того как устранилась главная причина почему в два клуба были собраны все сильные игроки России - Олимпиада, и другие клубы получат возможность иметь у себя сильных игроков, а не отдавать их в эти клубы-паразиты.
18:52
SV13
Если выгнать из Лиги два базовых клуба-паразита, то интересных серий в плей-офф в обеих конференциях, подобных этой станет много-много больше... И, быть может, и у нас когда-нибудь команда, стартуя с 8-го места, возьмет кубок...
17:41
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:28
Был я тут
Наконец-то сказалась лучшая физическая форма Автомобилиста в третьем периоде.
17:21