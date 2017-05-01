"Авангард"расстался с Лемтюговым и Григорьевым, но продлил контракт с Мартыновым

"Авангард" расторг контракты с нападающим Николаем Лемтюговым и защитником Михаилом Григорьевым, информирует официальный сайт НХЛ.

31-летний Лемтюгов набрал 31 (19+12) очко в 52 матчах регулярного чемпионата при полезности "+8". В Кубке Гагарина провел 12 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

26-летний Григорьев перешел в "Авангард" по ходу сезона из "Адмирала". В регулярном чемпионате он сыграл 31 матч и набрал 6 (0+6) очков при полезности "+5". В 12 матчах Кубка Гагарина на его счету 2 (1+1) очка.

Также "Авангард" подписал новый контракт с защитником Егором Мартыновым. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Мартынов провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности "+24".

В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 3 (0+3) очка.