Артис Аболс: "Временами "Лада" смотрелась лучше, чем "Динамо"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от московского "Динамо (0:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда слабо сыграла в нападении. По словам Аболса, в конце встречи у него создалось впечатление, что некоторым игрокам его команды было все равно, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Как показывает статистика, мы в нападении играем гораздо лучше, чем в обороне, – подчеркнул Аболс. – Зная, как "Динамо" играет в последнее время, готовились к тому, чтобы хорошо сыграть в защите, особенно в первом периоде, в начале матча, но, наверное, нужно было готовиться лучше сыграть в атаке, потому что мы действовали в нападении очень слабо, даже была боязнь игры, что доказывает второй период. Потому что там мы сыграли нормально. Провели много времени в позиционной атаке. Временами смотрелись лучше, чем "Динамо", но не забили, потому что нападающие не шли на пятачок. Ну, а в третьем периоде, когда счет стал 3:0, было понятно, что соперник не отдаст игру. А четвертая и пятая шайба оставили очень плохое впечатление о нас, создалось впечатление, что некоторым хоккеистам, находящимся на площадке, было все равно.