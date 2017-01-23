Артем Воронин: "В "Спартаке" ни у кого нет мыслей быстрее уйти в отпуск"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин поделился подробностями встречи с болельщиками, которая прошла накануне домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6). Он заявил, что ни у кого из хоккеистов нет безразличия к результату этой встречи, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Как считаете, болельщики имеют право разговаривать с хоккеистами в грубой форме?

– Может, многие считают, что это неправильно. Но если бы болельщики необъективно оценивали нашу игру, я бы сказал, что они неправы. В данном случае я не могу так утверждать. Фанаты не старались оскорбить нас, они хотели взбодрить команду, и мы это прекрасно понимаем. Даже в легких оскорблениях мы не видели негатива, как многим могло показаться.

– Болельщики выражали претензии относительно того, что игроки не выкладываются и не показывают самоотдачи. Согласны с ними в этом?

– Отчасти. Иногда счет получается крупным, и с трибуны может показаться, что хоккеисты не выкладываются. Я согласен, что такие матчи как со "Слованом" стоят особняком, что они безобразные. Но в раздевалке я не заметил, чтобы кто-то несерьезно настраивался. Даже в матче со "Слованом" у нас был настрой на победу, просто ничего не получалось. После пропущенного гола становится особенно тяжело и все рушится. А со стороны может показаться, что у команды нет характера. На самом деле это не так. Я сам не ожидал, что у нас будут такие результаты. Был уверен, что мы до конца будем бороться за плей-офф. Сегодня нам хотелось не подвести болельщиков. Пока я сам не знаю, в чем причина поражения от ЦСКА. Все ребята настраивались, я это видел. Но опять случилось поражение – девятое подряд. Все переживают. Ни у кого из ребят нет мыслей – быстрее бы в отпуск.