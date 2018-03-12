Аркадий Ротенберг: "Базовые клубы - это неплохо, но я не против того, чтобы сборники играли в разных клубах"

Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг не исключил варианта, при котором в КХЛ не будет базовых клубов сборной России. При этом функционер подчеркнул, что клубы должны помнить об интересах национальной команды.

– Как вы относитесь к идее создания базовых клубов сборной?

– С одной стороны, это неплохо, - цитируют "Известия" Аркадия Ротенберга. - Основной костяк сборной выступает в одном-двух клубах, игроки притираются друг к другу, сыгрываются. С другой стороны, прямо на Олимпиаде было создано главное звено Капризов–Дацюк–Гусев, которое ранее вовсе не наигрывалось. Настоящим мастерам экстра-класса, а именно такие собраны в нашей национальной команде, достаточно определенного количества сборов в году, чтобы наладить взаимосвязи на льду.

Я не против того, чтобы все наши сборники играли в разных клубах. Тем более не все команды могут позволить себе иметь в своем составе таких хоккеистов, платить им большие зарплаты. Только клубы должны помнить об интересах главной команды страны. В свое время мы создали олимпийскую сборную, и она у нас есть до сих пор. Можно собирать всех в ней.

Там ребята будут сыгрываться, готовиться непосредственно к Олимпийским играм. Ведь она для этого и создавалась. В любом случае над этим вопросом еще предстоит основательно подумать, взвесить все за и против и принять правильное решение. Лично у меня нет жесткой позиции, что базовые клубы сборной должны обязательно существовать.