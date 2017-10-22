Анвар Гатиятулин: "Трактор" продолжает кидать из стороны в сторону"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Салаватом Юлаевым" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игрокам было важно выкинуть негатив из головы после предыдущей встречи против "Ак Барса" (1:7). Он также добавил, что команду продолжает кидать из стороны в сторону.

– После предыдущей игры и кошмарного первого периода в том матче, надо было, чтобы ребята выкинули негатив из головы, – сказал Гатиятулин. – Могу сказать слова благодарности за самоотдачу. И спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– У Кирилла Кольцова по сравнению с предыдущими сезонами как-то разладилась игра. В чем, на ваш взгляд, причина?

– Мы сыграли уже треть матчей, и команду продолжает кидать из стороны в сторону. Что касается Кирилла, он действительно хороший игрок, он отдается в каждом матче. Он, как и вся команда, найдет свою игру. (Вадим АМИНОВ)