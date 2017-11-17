Анвар Гатиятулин: "Трактор" на ходу? Сложно сказать"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Торпедо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что эта победа поможет команде психологически.

– "Трактор" идет в зоне плей-офф. Можно ли сказать, что команда на ходу?

– Сложно сказать. Игры неплохо проводим, – сказал Гатиятулин. – И в Нижнекамске вели, потому чуть-чуть расслабились, и прошлую игру в Череповце. Ищем свою игру. Моментами неплохо, моментами бывают провалы. Тем не менее, работаем, разговариваем с ребятами. Сегодня сыграли терпеливо, смогли создать моменты, реализовали их и победили.

– Сегодняшняя победа поможет психологически?

– Победы всегда придают уверенности. Надеюсь, эта игра не будет исключением. Сейчас уже готовимся к следующей игре.