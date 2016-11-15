Анвар Гатиятулин: "Спартак" не дал "Трактору" создать много моментов"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Спартаком" (2:1 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что до конца не было понятно, в какую сторону повернется игра. По словам Гатиятулина, соперник не дал "Трактору" создать много моментов.

– Игра получилась тяжелая. Не очень много нам дали создать в атаке, - подчеркнул Гатиятулин. - До конца игры было непонятно, в какую сторону она повернется. Рады, что сравняли счет в конце и смогли выиграть по буллитам.

– Для "Трактора" и "Спартака" по качеству игры этот матч был одним из худших. Почему так получилось?

– Чересчур осторожничали и не очень раскованно играли в атаке. Соперник не дал много создать.

– Весь сезон слабо играют легионеры, кроме Роя. Например, Веске. Будете ли прощаться с ним и вообще, почему в этом сезоне у вашей команды проблемы с легионерами?

– Я бы не сказал так про всех. У нас Щехура выглядит здорово, например. Веске мы брали на роль лидера, ожидали от него большего. Поэтому он с нами не поехал. Руководство решает, как быть дальше.

– В предыдущей команде Роя критиковали. Устраивает ли он вас? Адаптировался ли он?

– Мы рассматривали его еще летом, в силу каких-то причин не смогли договориться. Это человек с большим опытом. То, что мы от него ждали. Он показывает.