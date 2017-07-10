Антон Ландер: "У "Ак Барса" есть собственный стиль, что мне очень нравится"

Нападающий "Ак Барса" Антон Ландер отметил, что рад переходу в казанский клуб. Он добавил, что сделает все, чтобы сыграть на Олимпиаде-2018.

Казанцы подписали с 26-летним игроком двухлетний контакт. Последние шесть сезонов Ландер выступал за "Эдмонтон". В минувшем сезоне он провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности "+2".

– Я очень ждал, когда же наконец присоединюсь к команде, и вот я в Казани. Очень этому рад, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Ландера. – Особо ни с кем не советовался, так как принимал решение самостоятельно. Но звонил Оскару Меллеру. Мы с ним поговорили минут 20 о Казани, об "Ак Барсе", и он рассказывал мне только хорошее о клубе. Сказал, что у "Ак Барса" есть собственный стиль, что мне очень нравится. Этот клуб хочет побеждать каждый год, и это в том числе и моя цель.



Я провел в Северной Америке несколько лет и понял, что мне пора двигаться дальше в своей карьере. Я очень рад, что появился шанс сыграть за такой клуб, как "Ак Барс". Для меня это много значит. Это новая страна, новый сезон. Не знаю, как все сложится, но сейчас я очень воодушевлен.



ОИ-2018? Безусловно, я бы очень хотел сыграть там и сделаю все, чтобы получить такой шанс. Но я понимаю, что в Европе много отличных шведских игроков и конкуренция за место в составе будет очень напряженной. Мне предстоит серьезно поработать.