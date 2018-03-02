Антон Белов: "Не знаю, кто сильнее – Германия или "Северсталь"

Защитник СКА Антон Белов вспомнил, как смотрел финал Олимпиады. Игрок не стал сравнивать сборную Германии с "Северсталью", которая станет соперником армейцев в первом раунде плей-офф КХЛ.

– Какие мысли были в концовке матча с Германией?

– Тревожно было смотреть финал Олимпиады. Все переживали, - сказал Белов. - На льду это одно, а по телевизору совсем другое. У меня были моменты, когда я был травмирован и смотрел хоккей из ложи. Я так не нервничаю на льду, как тогда, когда смотрю по телевизору. Лучше все-таки играть.

– Кто сильнее - сборная Германии или "Северсталь"?

– Я не знаю, я с немцами не играл. Но давайте все же к "Северстали" будем готовиться, там есть очень опытные и хорошие ребята, которые могут сделать результат. У них командная игра хорошо поставлена. И тренер хороший. Не думаю, что нам будет легко, но мы обязаны проходить "Северсталь". (Игорь ЕРОНКО)