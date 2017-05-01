Антипин расторг контракт с "Магниткой" и перейдет в "Баффало"

Как стало известно "СЭ", защитник сборной России Виктор Антипин расторг договор с магнитогорским "Металлургом", рассчитанный до 2018 года. В ближайшее время 24-летний хоккеист подпишет контракт с "Баффало". Напомним, что Антипин является воспитанником "Магнитки".

В минувшем сезоне он принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 24 (6+18) очками. Также на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх плей-офф. Напомним, что "Металлург" дошел до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах проиграл СКА (1-4).