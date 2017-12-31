Андрей Свечников: "С "Ак Барсом" у меня нет подписанных соглашений"

Нападающий молодежной сборной России​ Андрей Свечников в интервью спецкору "СЭ" в Баффало Алексею ШЕВЧЕНКО отметил, что клубы КХЛ на него в последнее время не выходили. Права на 17-летнего форварда, выступающего в юниорской лиге Онтарио, принадлежат "Ак Барсу".

- Вы встречаетесь с представителями клубов НХЛ. А из КХЛ на вас выходили?

- Ни разу. А кто? С "Ак Барсом" у меня нет никаких подписанных соглашений. Единственное, что меня связывает с казанским клубом, так это то, что права на меня в России принадлежат им. На этом все. Но за последнее время никто на меня не выходил.

- Вы в юниорской лиге сколько получаете?

- 470 долларов в месяц.

- Хм.

- Нам с мамой клуб дом снимает. Понятно, что пока о деньгах совсем не думаешь. Если что, помогут близкие. Сейчас другие задачи.

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