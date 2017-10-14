Андрей Скабелка: "Очень жаль проигрывать такие матчи, как против "Амура"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (0:1) отметил, что его команду подвела реализация голевых моментов. Специалист также добавил, что жалко проигрывать такие встречи.

– Сложно комментировать такие матчи, – сказал Скабелка. – "Авангард" достаточно мощно и интересно играл два периода. Первый период была равная игра, второй и третий мы провели практически в зоне соперника. Что тут сказать. Надо забивать голы, чтобы выигрывать. Было очень много моментов. И пять на пять, и пять на четыре. А у соперника было два момента, один из которых он реализовал. И даже в третьем периоде у нас было достаточно шансов, чтобы сравнять и выиграть. К сожалению, особенно дома такие матчи очень жаль проигрывать. Но это хоккей и не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Сегодня "Амур" забил больше. Ну и Метсола здорово сыграл. Но идем дальше.

– Какая линия в "Авангарде" сейчас, прежде всего, нуждается в усилении?

– Первая тройка. И центр, и мобильный забивной нападающий. Два легионера. К сожалению, эти позиции мы не смогли реализовать. Травма Сундстрема, и Эверберг как-то потерялся. Петерссон игрок немного другого плана. Ему не особо важно, с какими партнерами играть. Он много играет с шайбой сам. Много забивает, отдает .

– Выстрелил на позиции центра Хохряков. Планируете ли его вернуть на эту позицию?

– Петя сильный хоккеист, и в центре почувствовал больше свободы. Мы и сегодня в третьем звене его использовали с Галимовым и Кугрышевым.

– "Авангард" не впервые проигрывает в одну шайбу. Как улучшить этот момент?

– Вы ведь были на хоккее. Моментов ведь было достаточно.

– То есть дело просто в невезении?

– Мастерство. Вратаря и игрока, выходящего на ударную позицию. Если вратарь вытаскивает "неберущуюся" или нападающий играет недостаточно мастеровито и хладнокровно. Чтобы в пустые ворота попадать, надо как раз хладнокровие. Единственное, хочу поблагодарить болельщиков, которые здорово поддерживали весь матч и в концовке дали нам отличный заряд. Но не получается у нас вытаскивать такие игры, когда не все благополучно в атаке. (Анна ЛЕВЧЕНКО)