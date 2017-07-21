Андрей Скабелка: "Хотим поставить "Авангарду" быстрый и агрессивный хоккей"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка отметил, что верит в хоккеистов, которые собраны в команде. Он также добавил, что им важно стать коллективом, который способен решать самые серьезные задачи.

Омичи проводят сборы в немецком Фюссене, у команды запланировано две игры – с "Витязем" и сборной Италии.

– Впечатления от новичков "Авангарда" очень позитивные. Все влились, – приводит "Бизнес Online" слова Скабелки. – Ребята работают с душой и друг друга поддерживают. Мы готовимся к контрольным матчам и чемпионату. Все, что мы пока делаем, и мне, и тренерскому штабу нравится. А все остальное покажут только игры. Мы верим в тех ребят, которые у нас собраны в команде. У нас есть сплав молодости, опыта и мастерства. Но сейчас самое главное стать коллективом, который способен решать самые серьезные задачи. Я верю, что хоккеисты "Авангарда" справятся с этим.

Хотим поставить быстрый и агрессивный хоккей. Хотим построить игру на контроле шайбы, где пять игроков будут задействованы в атаке, пять отрабатывать в обороне, быстром переходе из обороны в атаку и наоборот. Чтобы была постоянная взаимопомощь и все участвовали как в оборонительных, так и в атакующих действиях.