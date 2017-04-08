Андрей Разин: "Почему бы не дать Илье Воробьеву шанс в сборной России?"

Бывший главный тренер "Автомобилиста" и "Югры" Андрей Разин выразил мнение, что главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев сможет в будущем возглавить сборную России. Воробьев назначен наставником "Магнитки" в октябре 2015 года и выиграл с ним Кубок Гагарина-2016, а в текущем сезоне вновь дошел до финала, где встретится со СКА.

- Илья Воробьев второй год подряд выходит в финал, он молодец, такой результат заслуживает уважения, - цитирует "Р-Спорт" Разина. - "Магнитка" стабильно прошла весь регулярный чемпионат, легко добралась до финала – заслуга Воробьева в таких результатах очевидна. Мнение о том, что Воробьев следующий главный тренер сборной России, считаю, имеет право на жизнь. Но при этом нужно понимать, что работа с клубом и работа в сборной – совершенно разные вещи. Решать, понятно, не нам с вами, но в будущем почему бы не дать ему попробовать?