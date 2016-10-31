Андрей Разин: "Меня просто вызвали и сказали, что я уволен"

Экс-главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин отметил, что не общался с руководством клуба по поводу своего увольнения. Ранее пресс-служба команды сообщила о расторжении контракта с Разиным и его тренерским штабом "в связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата КХЛ".

– С руководством не разговаривал, – цитирует ТАСС Разина. – Как такового разговора не было, меня просто вызвали и сказали, что я уволен.

По информации "СЭ" новым главным тренером "Автомобилиста" будет назначен Владимир Крикунов, последним местом которого был "Нефтехимик", где он совмещал посты вице-президента и главного тренера.

Разин возглавлял "Автомобилист" с 2015 года, а в прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где выбыла на стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне в турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает 12-е место.