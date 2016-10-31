"Автомобилист" расторг контракт с Разиным

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин и его штаб покинули занимаемые посты, сообщает клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято "в связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата КХЛ". Новый главный тренер "Автомобилиста" будет назначен 1 ноября.

Специалист возглавлял екатеринбургский клуб с 2015 года, а в прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где выбыла на стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне в турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает 12-е место.