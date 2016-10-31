11:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Автомобилист" расторг контракт с Разиным

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей РАЗИН отправлен в отставку. Фото photo.khl.ru
Главный тренер "Автомобилиста" Андрей РАЗИН отправлен в отставку. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин и его штаб покинули занимаемые посты, сообщает клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято "в связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата КХЛ". Новый главный тренер "Автомобилиста" будет назначен 1 ноября.

Специалист возглавлял екатеринбургский клуб с 2015 года, а в прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где выбыла на стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне в турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает 12-е место.

Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/news/1573/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Паренек с Урала

Ну, вчера я об этом уже написал. Правда, про Крикунова разговоры пошли только в последние часы, а ведь так хотели Зубова!

11:28

Czechplayer

Давно пора было это сделать. Назначение такого тренера - это ошибка руководства команды.

11:12

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