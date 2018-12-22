Андрей Назаров вошел в состав совета директоров "Нефтехимика"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров вошел в состав совета директоров нижнекамской команды.

- Вчера перед матчем с "Магниткой" в Нижнекамске состоялось специальное заседание, на котором был утвержден Устав ООО "ХК "Нефтехимик" и впервые выбран Совет директоров клуба, - цитирует Назарова Russia Hockey. - Благодарен за то, что вместе с руководителями ПАО "Нижнекамскнефтехим" Азатом Шаукатовичем Бикмурзиным, Тимуром Альбертовичем Шигабутдиновым, Игорем Викторовичем Ларионовым, а также директором клуба Раилем Рафисовичем Якуповым я был избран в Совет директоров ООО "ХК Нефтехимик". Это большая честь и высокое доверие. Подобный прецендент произошел впервые в истории российского клубного хоккея. И он позволит "Нефтехимику" уделить особое внимание развитию молодых хоккеистов из системы клуба. Понятно, что когда над тренерским штабом не висит дамоклов меч результата, появляется дополнительная возможность предоставлять шанс молодым.

Андрей Назаров работает с "Нефтехимиком" с октября 2016 года. Под его руководством "волки" сумели выйти в плей-офф сезона-2017/18, где на первой стадии были биты "Автомобилистом". В текущем сезоне команда занимает 10-е место в Восточной конференции с 34 очками, добытыми в 41 игре.