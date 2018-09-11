Андрей Назаров: "Ошибки, допущенные в концовке, стоили "Нефтехимику" матча"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Авангарда" в регулярном чемпионате КХЛ​ (2:4) отметил, что ошибки стоили его команде матча. Также он рассказал о ситуации с Андреем Нестрашилом и Андреем Макаровым.

– Обе команды хотели победить, было много борьбы, но ошибки, допущенные в концовке, стоили нам матча, - цитирует пресс-служба омского клуба Назарова. - Мне понравился настрой ребят, было видно желание. Увы, не получилось.

– Что с травмированным Нестрашилом?

– Он на лечении в Америке.

– Вратарь Макаров покинет команду?

– Пока он не в составе.