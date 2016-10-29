Андрей Назаров - новый тренер "Нефтехимика"

Андрей Назаров назначен на должность главного тренера "Нефтехимика", информирует пресс-служба нижнекамцев. С сегодняшнего дня специалист приступает к исполнению своих обязанностей. О сроке соглашения и финансовых подробностях не сообщается.

42-летний россиянин на этой должности заменил Николая Соловьева, подавшего в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:3), который является последним клубом Назарова.

Напомним, последним клубом, в котором работал Назаров, был "Барыс". До этого специалист возглавлял сборную Казахстана, "Трактор", "Витязь", "Северсталь" и СКА.