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Андрей Назаров - новый тренер "Нефтехимика"

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Андрей НАЗАРОВ.Назаров в Нижнекамске. Надолго ли?

Андрей Назаров назначен на должность главного тренера "Нефтехимика", информирует пресс-служба нижнекамцев. С сегодняшнего дня специалист приступает к исполнению своих обязанностей. О сроке соглашения и финансовых подробностях не сообщается. 

42-летний россиянин на этой должности заменил Николая Соловьева, подавшего в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:3), который является последним клубом Назарова. 

Напомним, последним клубом, в котором работал Назаров, был "Барыс". До этого специалист возглавлял сборную Казахстана, "Трактор", "Витязь", "Северсталь" и СКА.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov-%E2%80%93-glavniy-trener-hk-neftehimik--50399/

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