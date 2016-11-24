20:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Назаров: "Никита Квартальнов может превратиться в очень хорошего хоккеиста"

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Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (3:1) поблагодарил своих игроков за самоотдачу. Наставник высоко оценил класс соперника.

– Играли с очень сильным противником, – начал Назаров.– Знали, что у "Авангарда" победная серия. Попросил ребят выложиться в первом периоде и, на мой взгляд, это удалось. А потом просто оборонялись и экономили силы. Рад победе.

– Ваши вратари проводят примерно одинаковое количество матчей. Значит ли это, что у вас нет основного вратаря?

– Почему нет? Есть. Кто? Секрет.

– Что можете сказать про Никиту Квартальнова?

– Хороший игрок. Перспективный. Может превратиться в очень хорошего хоккеиста. У него все для этого есть: физические и умственные кондиции. Моя задача – вести его физическое состояние и дать ему игровое время. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

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