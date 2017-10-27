Андрей Назаров: "Нефтехимик" собрался, выстоял и обыграл "Адмирал"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:1) отметил, что "моряки" хорошо играют в последних матчах. Специалист также добавил, что "волки" собрались, выстояли и выиграли эту встречу.

– Благодарен ребятам, – цитирует клубная пресс-служба Назарова. – Команда собирается и выигрывает матч. Знали, что будет тяжелая игра. "Адмирал" хорошо играет в последних матчах. Благодарен ребятам, собрались, выстояли и выиграли матч.