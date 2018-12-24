23:56 24 декабря | Хоккей — КХЛ

Андрей Назаров: "Доволен игрой "Нефтехимика" в матче с ЦСКА"

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Главный тренер "Нефтехимика"  Андрей Назаров - о матче с ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Благодарен ребятам, у нас тяжелая ситуация с травмированными. Понимали, что будет очень тяжелая игра. Вывели сегодня на игру очень много молодежи, настраивал их, говорил, что у соперника тоже много молодых. Где-то получилось, где-то – нет, но в целом игрой доволен. Ребята старались, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Молодые ребята стараются, бегают, но в завершении нервничают. Нужно им немного расслабиться. Вопрос психологии.

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Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/conferences/andrey-nazarov-molodye-rebyata-starayutsya-no-v-zavershenii-nervnichayut/

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