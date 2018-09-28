Андрей Коваленко: "70 процентов игроков КХЛ подтвердили членство в профсоюзе"

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко сказал, что большинство игроков лиги подтвердили свое членство.

- Вчера в Ярославле состоялось первое в этом сезоне заседание профсоюза, - цитирует Коваленко russia-hockey.ru. - Получили всю информацию от наших представителей в ведущих лигах страны - КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Выяснилось, что вопреки прогнозам некоторых скептиков из мира хоккея игроки продолжают активно участвовать в работе нашей организации. Во всяком случае 70 процентов хоккеистов подтвердили свое членство в профсоюзе. Для нас это позитивный показатель, достойный итог 10-летней работы организации.

- Как планируете взаимодействовать с игроками, не вступившими в вашу организацию?

- За эти 30 процентов игроков мы обязательно поборемся, причем за каждого! Нас ждет очень напряженный сезон, мы это видим хотя бы по тому, что уже в первые недели сентября ряд именитых хоккеистов был выставлен на драфт отказов. Нет сомнений, что работы, в том числе в комиссиях по контрактным спорам, будет очень много. И именно профсоюз сможет помочь в защите интересов игроков и тренеров, в определении законных сумм компенсаций и так далее.

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