"Амур" расторг контракт с Романцевым

"Амур" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Данилом Романцевым. Соглашение с 24-летним хоккеистом расторгнуто по взаимному соглашению сторон. В прошлом сезоне Романцев отдал одну передачу в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Также отмечается, что в клуб ВХЛ "Сокол" командированы форварды Михаил Железнов и Алексей Закарлюкин. Хоккеисты в ближайшее время прибудут в расположение красноярской команды.