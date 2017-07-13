14:29 | Хоккей — КХЛ

"Амур" расторг контракт с Романцевым


"Амур" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Данилом Романцевым. Соглашение с 24-летним хоккеистом расторгнуто по взаимному соглашению сторон. В прошлом сезоне Романцев отдал одну передачу в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Также отмечается, что в клуб ВХЛ "Сокол" командированы форварды Михаил Железнов и Алексей Закарлюкин. Хоккеисты в ближайшее время прибудут в расположение красноярской команды.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/romantsev-pokidaet-amur-zheleznov-i-zakarlyukin-otpravlyayutsya-v-sokol.html

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