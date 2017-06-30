"Амур" предложил Ягру прилететь в Хабаровск

"Амур" в своем официальном Твиттере написал чешскому нападающему Яромиру Ягру, который сейчас находится в поисках нового клуба. 1 июля игрок станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что хоккеист может остаться во "Флориде", но для этого должен пойти на понижение зарплаты.

"Я везде слышу, что свободные игроки получают предложения от 10-12 клубов. Мне никто не звонил. Наоборот, это я пытаюсь им дозвониться, но никто не берет трубку. 1994 год – звонят все генменеджеры, 2017 год – 0 звонков", – написал Ягр в Твиттере.

"Как насчет игры за "Амур"? Мы будем гордится тем, что дозвонитесь до нас первыми", – написал хабаровский клуб.

Официальный Твиттер "Ак Барса" предложил Ягру позвонить руководству "Авангарда":

"Позвоните в "Авангард", возможно, у них остался его номер".