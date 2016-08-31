14:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Амур" одержал победу над "Адмиралом" - 3:1. Для хабаровчан эта победа стала первой по ходу регулярки.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Куусела - 1 (Капустин), 2:11 - 1:0. Ткачев - 3 (бол., Сигарев, Краснослободцев), 17:15 - 1:1. Капустин - 2 (Зуб, Зогорна), 21:17 - 2:1. Коларж - 2 (бол., Рамстедт, Кондратьев), 22:58 - 3:1.

Вратари: Метсола - Налимов (Бобков, 23:22, 57:38).

Штраф: 8 - 20.

Броски: 37 (7+21+9) - 26 (10+7+9).

Судьи: Букин, Одиньш.

31 августа. Хабаровск. "Платинум Арена". 7000 зрителей.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017

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