Алексей Жамнов: "Шансы "Спартака" на плей-офф? У меня нет волшебной палочки"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что игроки в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ будут биться до конца, чтобы не слышать упреков от болельщиков. На данный момент красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и имеют серию поражений из восьми матчей.

– Многие отмечают, что игрокам не хватает самоотдачи. Согласны с этим?

– Если у меня есть какие-то претензии к какому-то хоккеисту, я всегда пойду в раздевалку и поговорю с ним один на один. Выносить на публику это не стану.

– Часто у вас были такие разговоры в последнее время?

– Бывают.

– Шансы на плей-офф уже потеряны?

– В данной ситуации очень тяжело об этом рассуждать, если говорить о реалиях. Не хотел бы дискутировать на данную тему, потому что у меня, к сожалению, нет волшебной палочки. Все зависит от самих ребят. Хочется, чтобы они доиграли сезон до конца, а как сложится дальше – зависит от понимания и отдачи игроков.

– Для болельщиков очень важна именно встреча с ЦСКА. За победу в дерби они многое простят.

– Просто так получилось, что встреча с фанатами прошла перед дерби с армейцами. На самом деле для нас важны все оставшиеся матчи. Здесь не надо делать ставку на победу над ЦСКА, а потом можно проигрывать, выиграть еще у кого-то. Все оставшиеся встречи нужно постараться выиграть. Получится или нет – это уже другой вопрос. Думаю, игроки будут биться до конца, и ни один болельщик их в этом не упрекнет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)