Алексей Ярушкин: "Второй период проиграли вчистую"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Автомобилиста" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что определяющим игровым отрезком для его команды стал второй период. По его словам, он был проигран вчистую, а возможностями для спасения игры, которые команда наработала в третьем игровом отрезке, она не воспользовалась.

– Игру для нас сегодня определил второй период, который мы проиграли вчистую. В третьем периоде имели неплохие возможности сравнять счёт, большинство было в самом конце встречи, но, к сожалению, свои моменты не реализовали.

– Соперник не дал вам возможности толком сыграть "6 на 5". А не было желания выпустить шестого игрока, когда вы играли "5 на 4"?

– Можно было выпустить шестого игрока в большинстве, но еще оставались в запасе 2 минуты, когда можно было попробовать спасти матч. А так, пропусти мы при "6 на 4", и игра бы для нас закончилась досрочно. (Алексей МАКСИМОВ)