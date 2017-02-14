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Алексей Ярушкин: "Ребята – молодцы, сыграли на команду"

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Главный тренер "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над СКА (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его подопечные с особой мотивацией вышли на игру против лидера. Красно-белые сумели обыграть армейцев впервые с 2012 года.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - "Спартак" - 4:2. Игорь ШЕСТЕРКИН выходит на игру с бывшей командой, которая одержит сенсационную победу.Питеру не нужен Кубок континента?

– Хорошие эмоции – начал Ярушкин. – Давно не выигрывали. Ребята – молодцы, сыграли на команду. Поэтому и такой результат.

– Против СКА "Спартак" проводит лучшие матчи в сезоне. Это потому, что вы раньше работали в Петербурге и знаете команду?

– Не сказал бы что это наши лучшие матчи. Хотя, наверное, победа над лидером – один из лучших матчей. То, что я знаю СКА, не повлияло. Это скорее для ребят мотивация играть против сильного соперника. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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