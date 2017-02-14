Алексей Ярушкин: "Ребята – молодцы, сыграли на команду"

Главный тренер "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над СКА (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его подопечные с особой мотивацией вышли на игру против лидера. Красно-белые сумели обыграть армейцев впервые с 2012 года.

– Хорошие эмоции – начал Ярушкин. – Давно не выигрывали. Ребята – молодцы, сыграли на команду. Поэтому и такой результат.

– Против СКА "Спартак" проводит лучшие матчи в сезоне. Это потому, что вы раньше работали в Петербурге и знаете команду?

– Не сказал бы что это наши лучшие матчи. Хотя, наверное, победа над лидером – один из лучших матчей. То, что я знаю СКА, не повлияло. Это скорее для ребят мотивация играть против сильного соперника. (Сергей ЯРЕМЕНКО)