Алексей Ярушкин: "Один гол за весь матч - это мало"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Трактора" (1:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на то, что его команда не удержала преимущество в счете. По словам Ярушкина, один гол за матч – это мало, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Неважно начали первый периода, во втором добавили, забили гол, пытались играть по счету, но в концовке не удержали, – подчеркнул Ярушкин. – Один гол за весь матч, конечно, мало.

– И "Трактор", и "Спартак" по качеству игры этот матч был одним из худших. Много брака, мало моментов. Почему так получилось?

– Ситуация такая, что каждое очко дорого, мы стараемся попасть в зону плей-офф и много внимания уделяем обороне, стараемся не пропустить. Ребята в раздевалке говорили, что нужно выиграть на одну шайбу больше соперника, взять три очка. Может быть, из-за этого пропали голевые моменты.