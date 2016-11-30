Алексей Ярушкин: "Нефтехимик" недооценил "Спартак"

Нападающий "Нефтехимика" Павел Порядин после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (3:4) выразил мнение, что команде не хватило настроя. Он назвал пропущенные голы нелепыми.
– В прошлом матче вы получили травму, а сегодня уже играли.
– В матче с "Сибирью" попали в голову, но, вроде, все обошлось, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Порядина.
– Команда хорошо играла два с половиной периода, вела в счете, что произошло в концовке?
– На самом деле я бы не сказал, что хорошо играли. Три раза вели в счете, и нас раз за разом догоняли. Где-то недонастроились, может, где-то недооценили соперника. Пропускали такие нелепые голы, нас ловили на пересменке. Я считаю, мы сами проиграли игру. Поэтому будем работать над ошибками – есть еще у нас время, чтобы исправить это.
– В конце, когда нужно было собраться и сравнять счет, у команды, наоборот, был сумбур в действиях. Откуда такая несогласованность?
– Скорее всего, не хватало холодной головы. Каждый хотел затащить шайбу в зону, все хотели спасти матч, и это внесло сумбур в наши действия. Это тоже надо тренировать, чтобы в решающий момент в следующих играх мы спокойно входили в зону и за секунды могли забить гол.
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http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/pavel-poryadin:-mi-sami-proigrali-igru-50795/