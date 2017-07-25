Алексей Морозов: "Зарипов никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение"

Бывший капитан сборной России Алексей Морозов, выступавший с Данисом Зариповым в составе "Ак Барса", огорчен тем, что допинг-проба вернувшегося в казанский клуб форварда дала положительный результат. По его мнению, о дальнейших планах игрок должен говорить сам.

- Обидно, что так все получилось, - заявил Морозов. - Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение - доктора или кого-то другого.Болельщики "Ак Барса" только порадовались его возвращению, и пришла такая неприятная новость.

Ситуация с недавним подписанием контракта Зариповым выглядит нелепо, если о дисквалификации знали. Заседание в IIHF прошло недавно. Мы недавно получили результаты. Очень жаль, что все сложилось именно так. О своих дальнейших планах лучше расскажет сам Данис. Посмотрим захочет ли он продолжать карьеру за океаном. Будем следить за ситуацией. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Конец великой карьеры? Зарипов получил два года за допинг