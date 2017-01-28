Алексей Кручинин: "Трактору" нельзя упускать возможность начать плей-офф в Челябинске"

Форвард "Трактора" Алексей Кручинин подчеркнул, что возможность начать плей-офф на своем льду сохраняет не каждая команда КХЛ, поэтому челябинцам нельзя упускать свой шанс. "Трактор", занимающий четвертое место в Восточной конференции, в январе одержал три победы в 11 встречах.

- У нас сейчас каждый матч особенный, мы видим, что "Барыс" выигрывает свои матчи, уже догнал нас по потерянным очкам, - приводит "Р-Спорт" слова Кручинина. - Так что матч против СКА будет для всей команды особенный, не только для меня. Тем более, СКА лидер чемпионата, тем более, мы обыграли их в Челябинске, и они захотят отдать должок. Мы должны брать очки, если хотим остаться четвертыми. Возможность начать плей-офф на своем льду сохраняют не все команды, нам нельзя упускать свой шанс.

"Трактор" в пятницу в гостях уступил подмосковному "Витязю" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Соперник реализовал свои шансы, а мы - нет. Соперник забил "пять на три", а мы - нет, - продолжил Кручинин. - При счете 0:1 еще могли исправить игру, но пропустили ненужный второй гол. Над большинством нужно работать, все можно поправить, может, розыгрыши новые нужны. С "Витязем" вроде бы разыгрывали, разыгрывали, бросали, бросали, а толку - ноль.