Александр Юдин: "Победы СКА? Потерпите сезон, дайте нам посмеяться над Москвой и всей страной"

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин предрек победу питерским армейцам в сегодняшней встрече регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА в Москве. Он также добавил, что москвичам все равно пора выйти из окопов и доказывать свой топовый уровень.

– Ожидаю сильной игры, – отметил Юдин. – Многие показали зубы СКА, пора это сделать москвичам. Все-таки столько игроков купили и наиграли, в составе есть звезды, многие поиграли в сборной. Пора ЦСКА выходить из окопов и доказывать свой топовый уровень.

– Многочисленные победы СКА вас не смущают?

– Семь лет все смеялись над Питером. Как только СКА начал у всех выигрывать, сразу стали называть неудобной командой. Раньше никто не ныл над доминированием ЦСКА, ведь клуб поднимал уровень сборной. Потерпите хоть один сезон, когда мы будем рвать всю страну, а потом начинайте ныть. Дайте нам посмеяться над Москвой и остальной страной.

– Лига в последний момент отменила дисквалификацию Сергея Андронова. Это дополнительно мотивирует хозяев?

– Да абсолютно неважно, кто выйдет на лед. Что в ЦСКА, что в СКА для хоккеиста главное – попасть в заявочный лист, тогда ты – в шоколаде, если не внесли, тогда мечом над головой повисает ссылка в фарм-клуб или расторжение.

– Сегодня СКА продолжит новую победную серию?

– Серия в 20 побед уже сделана, и ее уже не перебить. В "Йокерите" хотели приблизиться к результату, шикарно играли в субботу в Ледовом, но СКА оказался сильнее. Сегодня Питер снова победит, и в городе несколько дней будут улыбаться победе над ЦСКА. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч ЦСКА – СКА состоится сегодня, 23 октября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.