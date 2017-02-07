Александр Волчков: "Сделал бы регулярный чемпионат и Кубок Гагарина отдельными турнирами"

Чемпион мира в составе сборной СССР Александр Волчков считает, что регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина должны быть отдельными турнирами. Также он отказался рассуждать на тему того, кто сильнее - ЦСКА или СКА.

- Я бы сделал регулярный чемпионат и Кубок Гагарина отдельными турнирами, - цитирует "Газета.ру" Волчкова. - Можно сказать, как в футболе – есть чемпионат и есть Кубок. А победители в этих соревнованиях встретились бы друг с другом и выявили бы сильнейшего – есть Межконтинентальный трофей, а у нас это был бы, например, Суперкубок по хоккею.

– Если говорить о плей-офф: можно ли считать СКА и ЦСКА явными фаворитами?

– Рассуждать, кто сильнее – Запад или Восток, СКА или ЦСКА, в данный момент просто бессмысленно. Все решают игры между собой. Конечно, если судить по "регулярке", то посмотрите на Западную конференцию – там у них просто нет соперников.