Александр Васильев: "Игроки "Спартака" бились за ребят, получивших травмы"

Нападающий "Спартака" Александр Васильев после победы над "Амуром" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ призвал партнеров не останавливаться на достигнутом. Также форвард отметил, что уже давно не сходился ни с кем на льду врукопашную.

– Здорово, что выиграли – такие победы делают нас сильнее. Работали до конца, бились, ловили шайбы на себя, – цитирует пресс-служба красно-белых Васильева. – Победа над "Амуром" – командная победа, они очень нужны.

– Цена победы получилась высокой: Ярослав Дыбленко и Никита Беспалов получили серьезные травмы.

– Да, травмы. Но мы бились за ребят! Играли в пять защитников, и они здорово сегодня "наелись", но все равно все выстояли, не пропустили – действовали самоотверженно. Через такие победы мы будем сильнее.

– Вы еще и подраться успели…

– Успел, да. Заступился за Славу Лещенко.

– Помните, когда скидывали перчатки в последний раз?

– Не помню. Наверное, в "Витязе".

– На старте чемпионата из семи матчей у "Спартака" пять побед – это очень хороший результат.

– Это неплохой результат, но надо двигаться дальше. Ведь впереди 53 игры, и их надо выигрывать, брать очки в каждой игре. Также цепляться за победу, игры может не всегда получаться, но мы все равно должны побеждать!