Александр Свитов: "Алексей Черепанов навсегда в наших сердцах"

Капитан "Ак Барса" Александр Свитов сказал, что воспоминания о бывшем одноклубнике Алексее Черепанове навсегда останутся в сердцах всех игроков.

- Все мы помним Алексея. Та трагедия унесла не просто хорошего хоккеиста, с нами не стало хорошего человека. Он был очень близким для нас человеком. Алексей навсегда в наших сердцах, - цитирует "РИА Новости" слова Свитова.

Напомним, что 13 октября 2008 года 19-летний Черепанов скончался во время матча "Авангарда", за который он выступал, против "Витязя" из-за остановки сердца.