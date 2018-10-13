21:44 13 октября | Хоккей — КХЛ

Александр Свитов: "Алексей Черепанов навсегда в наших сердцах"

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Капитан "Ак Барса" Александр Свитов сказал, что воспоминания о бывшем одноклубнике Алексее Черепанове навсегда останутся в сердцах всех игроков.

- Все мы помним Алексея. Та трагедия унесла не просто хорошего хоккеиста, с нами не стало хорошего человека. Он был очень близким для нас человеком. Алексей навсегда в наших сердцах, - цитирует "РИА Новости" слова Свитова.

Напомним, что 13 октября 2008 года 19-летний Черепанов скончался во время матча "Авангарда", за который он выступал, против "Витязя" из-за остановки сердца.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20181013/1143961211.html

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