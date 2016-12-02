Александр Шарыченков: "Редко "Югра" получает мешок шайб, но такое случается"

Голкипер "Югры" Александр Шарыченков после поражения от "Динамо" (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что его команда будет стараться попасть в плей-офф, несмотря на призрачные шансы. Он добавил, что игроки "Динамо", где ранее выступал вратарь, посочувствовали ему.

– Давно последний раз пропускали шесть шайб?

– Шесть шайб я пропустил в Питере. Там вообще счет был неприличный.

– У "Югры" сложное положение. Как после "Динамо", которое надежно обороняется, получать по стольку голов?

– Мы редко получаем по мешку шайб, но такое бывает. Но я приехал в эту команду играть в хоккей, а не смотреть, как обороняются защитники. Нужно выходить и выполнять свою работу.

– Как оцените шансы "Югры" на выход в плей-офф?

– Сейчас они уже призрачные, но все равно будем стараться. Осталось, по-моему, 23 матча.

– Перед матчем с "Динамо" общались с игроками своей бывшей команды. Они не подкалывают?

– Нет, не подкалывают, все только сочувствуют (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)