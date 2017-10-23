Александр Медведев: "На Кубок Гагарина претендует в два раза больше клубов, чем во времена СССР"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что сейчас на Кубок Гагарина претендует как минимум шесть клубов лиги, что в два раза больше, чем во времена СССР. Он также добавил, что еще какая-то команда может вступить в борьбу.
Напомним, сегодня министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в КХЛ должна появиться конкуренция, чтобы лига могла развиваться.
– Он (Колобков. – Прим. "СЭ") сказал, что у нас только три команды претендовали в лучшие годы Советского Союза. А в этом году, глядя на игру команд, не только на турнирное положение, мне кажется, что их будет по крайней мере вдвое больше, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Это СКА, ЦСКА, "Локомотив", который показал, что он может побеждать фаворитов, а также "Йокерит", что он продемонстрировал в последней игре в Санкт-Петербурге.
Что касается Востока, то смотрите, как играет "Ак Барс". И я бы не стал списывать со счетов "Магнитку", которая сейчас находится в определенной полосе неудач, но имеет все возможности выйти на прошлогодний уровень. Поэтому у нас реальных претендентов на победу шесть команд, что в два раза превышает критерий, который указал наш министр.
И есть шанс, что еще кто-то выстрелит неожиданно. Что и бывало в прошлые года, когда команды, которые не относили к числу претендентов на победу, играли и в полуфинале, и в финале. Это и МВД, и "Атлант", и этот список можно продолжить.
Сегодня состоится матч ЦСКА – СКА, который начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Якут Хан
Фекальная лига))))
19:19
Igrok Igorek
Готов забить с Медведевым на то, что КГ в этом сезоне выиграет СКА. Кого он выставит в качестве альтернативы?
19:14
Thomas_Boy_
Он реально дебил или троллит?
19:12
Gordon
Чмошник лицемерный. Впрочем, что можно ожидать от идиота, который выходит на лёд в составе команды "Легенды хоккея СССР" (!!!) и в команде, где на льду Кожевников, Фетисов, Касатонов и другие, является типа капитаном... Джон....Сильвер, увы, прав, как бы не хотелось обратного.
19:09
Джон....Сильвер
КХЛ - это чемпионат одного клуба. Остальные не понятно для чего тужатся! Победитель кубка Гагарина определен еще до начала сезона! Есть только одна хоккейная лига, достойная внимания в этом мире - НХЛ! У КХЛ был шанс, но господа газпромовские Держи-морды все испоганили! Так что пошли вы бы, господин Медведев, со своей колхозной лигой куда-подальше!
19:02
Урфин Джюс
Все правильно сказал. Раньше был один ЦСКА, а теперь еще и СКА добавился..ровно в два раза. И ведь не поспоришь...
18:59