Александр Медведев: "На Кубок Гагарина претендует в два раза больше клубов, чем во времена СССР"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что сейчас на Кубок Гагарина претендует как минимум шесть клубов лиги, что в два раза больше, чем во времена СССР. Он также добавил, что еще какая-то команда может вступить в борьбу.

Напомним, сегодня министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в КХЛ должна появиться конкуренция, чтобы лига могла развиваться.

– Он (Колобков. – Прим. "СЭ") сказал, что у нас только три команды претендовали в лучшие годы Советского Союза. А в этом году, глядя на игру команд, не только на турнирное положение, мне кажется, что их будет по крайней мере вдвое больше, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Это СКА, ЦСКА, "Локомотив", который показал, что он может побеждать фаворитов, а также "Йокерит", что он продемонстрировал в последней игре в Санкт-Петербурге.

Что касается Востока, то смотрите, как играет "Ак Барс". И я бы не стал списывать со счетов "Магнитку", которая сейчас находится в определенной полосе неудач, но имеет все возможности выйти на прошлогодний уровень. Поэтому у нас реальных претендентов на победу шесть команд, что в два раза превышает критерий, который указал наш министр.

И есть шанс, что еще кто-то выстрелит неожиданно. Что и бывало в прошлые года, когда команды, которые не относили к числу претендентов на победу, играли и в полуфинале, и в финале. Это и МВД, и "Атлант", и этот список можно продолжить.

Сегодня состоится матч ЦСКА – СКА, который начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.