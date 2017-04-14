Александр Медведев: "Если вопросы по судейству и есть, то только у СКА"

Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что вопросы к судейству могут быть только у армейцев. СКА повел в серии до четырех побед со счетом 3:1. Таким образом, следующий матч, который пройдет послезавтра в Магнитогорске, может стать последним в серии.

- Крайне неприятно пропускать на первой минуте, но команда, пусть и дала этот гандикап, продолжала показывать свою игру.

- СКА опять перебросал "Магнитку" в три раза...

- Не знаю, было ли в истории, чтобы одна команда так доминировала по броскам. Причем если считать все - и блокированные, и в створ, и просто в сторону ворот. Когда в совокупности команда наносит свыше 120 бросков, это значит, что команда играет быстрее, с преимуществом. Поэтому мне непонятны жалобы: "Вот, почему у СКА удаляют меньше, а у "Металлурга" меньше". Объяснение очень простое: команда обороняется против быстрой команды и вынуждена нарушать правила.

- Геннадий Величкин сейчас как раз говорил про арбитров - мол, все вопросы к судейскому комитету и СКА.

- Не надо гневать хоккейных богов. Чем больше они будут говорить про судейство, тем меньше у них будет шансов. Считаю, что по сегодняшнему матчу, если вопросы по судейству и есть, то только у СКА. Когда был удар в голову, Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально, разговаривать о них неправильно.

- Первый Кубок Гагарина СКА выиграл в Казани. Сейчас тоже вероятна победа вдали от дома - в Магнитогорске...

- Такие комбинации не разыгрываются (улыбается). (Сергей ЦИММЕРМАН)