Александр Медведев: "Если вопросы по судейству и есть, то только у СКА"

Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что вопросы к судейству могут быть только у армейцев. СКА повел в серии до четырех побед со счетом 3:1. Таким образом, следующий матч, который пройдет послезавтра в Магнитогорске, может стать последним в серии.
- Крайне неприятно пропускать на первой минуте, но команда, пусть и дала этот гандикап, продолжала показывать свою игру.
- СКА опять перебросал "Магнитку" в три раза...
- Не знаю, было ли в истории, чтобы одна команда так доминировала по броскам. Причем если считать все - и блокированные, и в створ, и просто в сторону ворот. Когда в совокупности команда наносит свыше 120 бросков, это значит, что команда играет быстрее, с преимуществом. Поэтому мне непонятны жалобы: "Вот, почему у СКА удаляют меньше, а у "Металлурга" меньше". Объяснение очень простое: команда обороняется против быстрой команды и вынуждена нарушать правила.
- Геннадий Величкин сейчас как раз говорил про арбитров - мол, все вопросы к судейскому комитету и СКА.
- Не надо гневать хоккейных богов. Чем больше они будут говорить про судейство, тем меньше у них будет шансов. Считаю, что по сегодняшнему матчу, если вопросы по судейству и есть, то только у СКА. Когда был удар в голову, Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально, разговаривать о них неправильно.
- Первый Кубок Гагарина СКА выиграл в Казани. Сейчас тоже вероятна победа вдали от дома - в Магнитогорске...
- Такие комбинации не разыгрываются (улыбается). (Сергей ЦИММЕРМАН)
ana1175
Alala, я не ною, мне вообще пофигу, кто проиграл,кто выиграл, просто пиарили -супер финал, а на самом деле тьфу, смотреть на это говно-говно, со стороны же видно, лучше самому играть в ночной лиге- это достойнее.
23:56
Alala
el desperado еще кто то смотрит этот колхоз?_________________________________________________________________________________________ ну ты, болван, и смотришь. Или ты не смотря комментируешь?
23:56
KirShev
Кстати странно, что ни слова про дисквалификацию Зарипова за ё.... Нет в правилах, надо вписать задним числом! Или медведёв уже перестал быть хоккейным богом?
23:55
Crass
Что ска ,что зенит-Газпромовские МРАЗИ!!!
23:51
el desperado
еще кто то смотрит этот колхоз? я не понимаю зачем все эти игры??? пусть ска и цска купит по кубку и все дела. медведев реально думает что мы все конченые далба...??? весь наш спорт в зад.... и страна в целом... я всех поздравляю.
23:50
Alala
ana1175__________________________________________________________________ в хоккей надо играть, а не ныть про судейство
23:39
Мастер_Шифу
Бессовестный человек. Столько бабла вложили в команду, а все равно приходится включать админ ресурс. Второй период никого не удаляли, красивый хоккей был. Видимо в перерыве судье объяснили, что СКА привык играть в большинстве хотя бы пять раз, вот судьишко и пару раз удалил. Хотя уверен не забей они...удалил бы еще пару раз. Больше смотреть эту фигню не буду. Беспредельщики. Не понятно почему РФПЛ под них матчи подстраивал.
23:39
Goaltender
Никифор, сынок, иди уже спать! Завтра к первому уроку же не проснёшься!
23:35
ana1175
Alala ,Alala чемпионы ска !
23:31
Alala
а вот и попугаисто-безмозглые эксперты подтянулись
23:26
foreverCSKAforever
А вот и официальная позиция КХЛ. Не хватает им народа на стадионах. Скоро даже у телевизора это никто смотреть не будет.
23:24
Джон....Сильвер
сказал человек, состоящий на иждивении Газпрома!
23:24
ana1175
не далёкий видать человек, можно четыре раза бросить и три шайбы забить, а можно двести раз швырнуть в створ ворот из которых половину, вратарь взял,половину блокирована игроками, словом СКА-Стыдоба, как правильно говорят Колхоз-Газпром, вот и весь хоккей России,через год в коллективное хозяйство Газпрома вроде хотят включить Кот де буар, вот битва будет в коллхозе, может и его протянут к чемпионству России !!!!
23:24
Alala
да просто нарушения против СКА в телевизоре (а равно и в прессе) не обсасывают, вот местные эксперты их и не способны увидеть. Своего-то мозга у этих экспертов нет.
23:12
Неравнодушный Ден
Уже всем давно очевидно, что эти люди из руководства СКА ради удовлетворения своего самолюбия и амбиций готовы сказать и сделать что угодно... Пока существовала более-менее реальная конкуренция эту ску даже к финалу не подпускали...
23:11
Goaltender
Всё по делу. Ни прибавить, ни убавить.
23:08