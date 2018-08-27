Александр Медведев: "Авангард" отыграет сезон в Балашихе, после чего сможет переехать в Красноярск"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что "Авангард" после Универсиады, которая пройдет со 2 по 19 марта 2019 года, сможет играть в Красноярске. Клуба ранее из-за проблем с "Ареной Омск" переехал в Балашиху.

- Главное, что в Омске не произошло ничего трагического, не нужны нам трагические случаи, - приводит "РИА Новости" слова Медведева. - Сейчас нужно для начала дождаться результатов экспертизы "Арены Омск", рано говорить про строительство нового дворца. Пока сезон "Авангард" проведет в Балашихе, а там кончится Универсиада, и арена в Красноярске будет готова принимать матчи КХЛ.

Думаю, "Авангард" сейчас не поехал в Красноярск только потому, что было бы глупо на плей-офф из-за Универсиады уезжать в другой город. Но давайте дождемся мнения специалистов, "Мегаспорт" же удалось вернуть к жизни после реконструкции, там, если помните, очень долго и тщательно проводили экспертизу. И это дало результат.