Александр Кожевников: "У "Северстали" нет никаких шансов в серии со СКА"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что петербургский СКА выиграет у "Северстали" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина максимум в шести встречах. Первая игра между командами состоится 4 марта.

– Никаких шансов у "Северстали". СКА сильнее, скамейка у армейцев длиннее, – цитирует "Р-Спорт" Кожевникова. – Ребята из СКА выиграли Олимпиаду, костяк сборной из этой команды был, они должны победить. Запас прочности у СКА больше. Не думаю, что у них проблемы возникнут, если не будет психологического расслабления после олимпийского фурора. 4-1 будет счет в серии, 4-2 – это максимум. Максимум 6 матчей продлится серия. На данном этапе расклад сил таков.