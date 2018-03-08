Александр Кожевников: "Хоккеистам "Нефтехимика" стоит выступать в ММА, если им нравится драться"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников посоветовал игрокам "Нефтехимика" задуматься о другом виде спорта. По его словам, на льду должен быть только хоккей, все остальное – в другом месте. Напомним, что во время третьего матча серии первого раунде плей-офф КХЛ "Нефтехимик" – "Трактор" (2:3), команды суммарно набрали 249 минут штрафа.

– Естественно, молодежь "Нефтехимика" хочет заявить о себе. У Назарова (главный тренер "Нефтехимика". – Прим. "СЭ") всегда команды жесткие, тут молодежь, энергии полно, – цитирует ТАСС Кожевникова. – Челябинская команда тоже боевая, неуступчивая, поэтому столько штрафных минут и набрали. Думаю, что со стороны тренеров "Нефтехимика" была установка вывести из себя хоккеистов "Трактора", напугать. Но у челябинцев характер очень стойкий, и пошло сопротивление, отсюда такое количество штрафных минут.

Мне нравится, как играет "Трактор". Думал, что "Нефтехимик" будет сопротивляться, но там происходило что-то непонятное. Иностранцев, которые весь чемпионат делали игру, убрали из состава – ведущих игроков. Очевидно, что это не просто так.

"Трактор" ведет в серии 3-0. Четвертый матч серии состоится сегодня, начало – в 17.00 по московскому времени.