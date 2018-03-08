Александр Кожевников: "Хоккеистам "Нефтехимика" стоит выступать в ММА, если им нравится драться"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников посоветовал игрокам "Нефтехимика" задуматься о другом виде спорта. По его словам, на льду должен быть только хоккей, все остальное – в другом месте. Напомним, что во время третьего матча серии первого раунде плей-офф КХЛ "Нефтехимик" – "Трактор" (2:3), команды суммарно набрали 249 минут штрафа.
– Естественно, молодежь "Нефтехимика" хочет заявить о себе. У Назарова (главный тренер "Нефтехимика". – Прим. "СЭ") всегда команды жесткие, тут молодежь, энергии полно, – цитирует ТАСС Кожевникова. – Челябинская команда тоже боевая, неуступчивая, поэтому столько штрафных минут и набрали. Думаю, что со стороны тренеров "Нефтехимика" была установка вывести из себя хоккеистов "Трактора", напугать. Но у челябинцев характер очень стойкий, и пошло сопротивление, отсюда такое количество штрафных минут.
Мне нравится, как играет "Трактор". Думал, что "Нефтехимик" будет сопротивляться, но там происходило что-то непонятное. Иностранцев, которые весь чемпионат делали игру, убрали из состава – ведущих игроков. Очевидно, что это не просто так.
"Трактор" ведет в серии 3-0. Четвертый матч серии состоится сегодня, начало – в 17.00 по московскому времени.
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:30
Был я тут
Всегда считал Нефтехимик хорошей, сильной командой, которую было всем командам очень трудно обыграть. Почему и зачем позволили тренеру-дибилу превратить её в сборище гопников?
17:27
kozban400
Может всё-таки руководство КХЛ вспомнит басню И.А.Крылова "Кот и повар": "Кот Васька плут! Кот Васька вор! И Ваську-де, не только что в поварню, Пускать не надо и на двор, Как волка жадного в овчарню: Он порча, он чума, он язва здешних мест!" (А Васька слушает, да ест.) Тут ритор мой, дав волю слов теченью, Не находил конца нравоученью, Но что ж? Пока его он пел, Кот Васька все жаркое съел. А я бы повару иному Велел на стенке зарубить: Чтоб там речей не тратить по-пустому, Где нужно власть употребить." Может к Назарову пора и "власть употребить"?
13:29