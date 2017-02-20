05:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Хаванов: "На домашней площадке "Куньлунь" может навязать "Магнитке" свой хоккей"

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Капитаны "Салавата Юлаева" Игорь ГРИГОРЕНКО (слева) и "Ак Барса" Александр СВИТОВ примут участие в самой интригующей серии первого раунда Кубка Гагарина.Александр Хаванов. "Удобных соперников в плей-офф не бывает"

 

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов отметил, что "Куньлунь" способен навязать борьбу магнитогорскому "Металлургу" в 1 раунде плей-офф КХЛ.

– Эта пара очень похожа на предстоящее соперничество ЦСКА и "Йокерита", – отметил Хаванов. – Мы много можем говорить про новичка КХЛ, их первый сезон и первый плей-офф. Но на самом деле их состав укомплектован добротными и опытными игроками. "Куньлунь" в регулярном чемпионате демонстрировал очень неплохую реализацию большинства. Китайская команда способна собраться на первые две игры, и если там что-нибудь получится, то на домашней площадке она может навязать свой хоккей. (Марат САФИН)

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Материалы REN-TV

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