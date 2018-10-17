Александр Гулявцев: "Северсталь" очень сильно сломало пятиминутное удаление"

Главный тренер "Северстали"​ Александр Гулявцев после поражения от "Витязя" (1:4) отметил, что поражения сломали игру. По его мнению, команда не играла плохо.

– Счет 1:4, но не скажу, что мы играли плохо, - цитирует пресс-служба клуба Гулявцева. - Где-то даже в третьем периоде мы были лучше, чем соперник, который, возможно, играл по счёту. Нас очень сильно сломало пятиминутное удаление в конце первого и начале второго периода. "Витязь" этим воспользовался, хорошо сработало большинство. Можно сказать, что оно сделало им игру. Ребята молодцы, стараются. У нас есть определенные проблемы, но на это не нужно пенять. Стараемся играть на победу в каждом матче. Повторюсь, сегодня удаления сломали матч.